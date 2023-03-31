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В Перми победители акции «В Новый год без долгов!» получили подарки от «ЭнергосбыТ Плюс»

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» вручили подарки победителям ежегодной акции «В Новый год – без долгов!». Обладателями сертификатов в крупную торговую сеть стало более 100 физических и юридических лиц, которые ответственно относятся к платежам за тепло и горячую воду.

В 2022 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 100 тысяч жителей Пермского края. Это клиенты Группы «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Краснокамске и Лысьве.

Физическим лицам необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь до 31 декабря 2022 года. Юридические лица могли до 30 декабря погасить задолженность и внести авансовый платеж за декабрь 2022 года. Определение победителей в обеих категориях прошло путем случайного выбора.

Полный список победителей опубликован на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Новости».

«Мы поздравляем победителей и благодарим клиентов за добросовестное отношение к своим платежным обязанностям. Во многом благодаря их ответственности энергетики имеют возможность проводить текущие ремонты оборудования и модернизировать систему теплоснабжения на благо всех клиентов», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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