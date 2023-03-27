В УрФО до 24 апреля завершится подготовка к раннему пожароопасному сезону

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) завершают подготовку к пожароопасному сезону, губернаторы утвердили сводные планы пожаротушения, сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО.

В планах утверждены маршруты патрулирования наземным и воздушным транспортом, проведены командные учения сотрудников единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Готовность территорий УрФО к пожароопасному сезону складывается из 30 показателей. Проверка в Курганской и Челябинской областях завершилась 24 марта, с 27 марта началась в Свердловской и Тюменской областях, в ХМАО-Югре — с 6 по 14 апреля, на Ямале — с 17 по 24 апреля.

Площадь лесов в УрФО составляет 115 млн га. С 2022 года, согласно УК РФ, причинение ущерба от лесного пожара более чем на 10 тыс. руб., является основанием для возбуждения уголовного дела.

По прогнозам синоптиков, пожароопасный сезон на Среднем Урале начнется с 15 апреля. На борьбу с лесными пожарами местные власти направят 384 млн руб.

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Полина Хабарова