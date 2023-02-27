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Росприроднадзор выявил нарушения в акватории верфи «Красное Сормово»

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл сообщило о нарушениях Водного кодекса РФ и договора водопользования в акватории судостроительного завода «Красное Сормово» по итогам внеплановой проверки.

Ранее в январе в затоне верфи затонул буксир «Петр Заломов»: корпус судна, которое не эксплуатировалось с 2020 года, сдавили льды. Буксир списали и приготовили к сдаче в металлолом. На предприятии заявили, что топлива и горюче-смазочных материалов в цистернах судна не было.

Однако анализы проб воды показали превышение концентрации нефтепродуктов в 1,4 раза на месте происшествия и в 8,4 раза на выходе из затона. «Полученные результаты могут говорить о перемещении или растекании нефтепродуктов в русле водотока реки», — отметили в ведомстве.

Инспекторы Росприроднадзора составят в отношении завода административные протоколы, предприятию предписали устранить нарушения.

Владимир Зубарев

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