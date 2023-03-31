В Краснодаре к 1 мая планируют достроить школу на 1550 мест

Достроить школу на 1550 мест в районе Западного Обхода в Краснодаре планируют к майским праздникам. Сроки ее возведения сократили на 4,5 месяца, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Сейчас учебное учреждение готово на 85%. Строители уже завершают внутренние отделочные работы и выполняют благоустройство территории около школы. После завершения строительства ее оборудуют современной техникой.

«В ходе объезда пришли к общему мнению, что нужно создавать эталонные проекты школ, которыми будут пользоваться строители. Лучше мы потратим на это время сейчас, чем согласовывать десятки проектов с каждой компанией. Таким образом мы будем быстрее получать готовый соцобъект»,— отметил глава Краснодара Евгений Наумов при осмотре школы.

Летом 2023 года планируется достроить еще одну школу на 1550 мест в поселке Плодородный. Сейчас она готова на 76%. Там строители уже занимаются внутренней отделкой и благоустраивают территорию вокруг школы.

До конца года планируют достроить школу на 1100 мест по улице Колхозной. Ее готовность составляет 33%. Сейчас там завершают монолитные работы стен и перегородок, а также монтируют кровлю.

Ранее завершить строительство школы в районе Западного обхода планировали к концу 2023 года. В середине января образовательный объект находился на стадии прокладки инженерных сетей.

Татьяна Ручкина

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