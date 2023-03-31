Инструкторы «Роза Хутор» стали победителями открытого чемпионата страны

В горах Сочи завершился XIV Открытый Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд России

27 и 28 марта в горном кластере Сочи проходил XIV Открытый Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд России, где они демонстрировали своё мастерство и боролись за звание лучших.

В соревнованиях приняли участие и специалисты Горнолыжной школы «Роза Хутор». По итогам личного первенства инструкторы курорта стали победителями и призерами в дисциплине «Слалом-гигант» среди мужчин и женщин в разных возрастных группах. Первые места по горным лыжам заняли Астапенко Артем, Ильин Роман, Василиса Нечаева и третье - Анна Живлехина. В соревнованиях по сноуборду чемпионами стали Калмыкова Евгения, Дарья Грознова, Даниил Ковалев.

В общем командном зачете представители «Роза Хутор» заняли второе и третье места среди лучших инструкторских сборных страны.

Сегодня занятия по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде на курорте ведут 160 инструкторов, среди них есть мастера спорта и победители российских соревнований. Все специалисты имеют удостоверения «Национальной лиги инструкторов» и большой опыт работы – за сезон они проводят порядка 50 тысяч часов занятий.

Как отмечает руководитель Горнолыжной школы «Роза Хутор» Анна Тигушкина: «Мы уделяем большое внимание профессиональной подготовке наших сотрудников. Важно, чтобы они не только сами прекрасно катались, но и могли научить гостей курорта уверенно чувствовать себя на горнолыжных трассах. Поэтому наши инструкторы регулярно участвуют в тренингах и семинарах по педагогике и клиентскому сервису, где уделяется внимание аспектам психологии и физиологии. Например, более половины учеников школы – это дети. Поэтому наши инструкторы первыми в стране прошли спецпрограмму «Национальной лиги инструкторов» и получили удостоверения детского инструктора. Участвовать в таких соревнованиях как чемпионат страны среди инструкторов также очень важно для нас. Это не только серьезное профессиональное общение, но и своего рода проверка. И мы рады вновь подтвердить высокий уровень нашей команды».

Горнолыжная школа «Роза Хутор» предлагает самый широкий спектр программ по обучению и улучшению навыков катания как для детей, так и для взрослых – от начинающих до уверенно катающихся. В каждом зимнем сезоне можно не только встретить «Рассвет на трассе», но и провести день в компании «Личного гида», узнав все об устройстве горного комплекса.

Действует также и бесплатная программа, которая называется «Коуч Сессия». В течение получаса горнолыжник или сноубордист совершает несколько заездов с инструктором, который затем дает разбор техники катания, указывает на недочеты и рекомендует несколько упражнений, которые позволят их исправить. В качестве экспертов на таких занятиях выступают инструкторы самой высокой категории A.

«Правильная техника для горнолыжников и сноубордистов – это прежде всего – безопасность. От катания нужно получать удовольствие. Сейчас люди более осознанно подходят к этому и осваивают горнолыжные трассы под наблюдением инструкторов. Мы очень рады им в этом стремлении помогать», - подчеркнула Анна Тигушкина.

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