Renault анонсировал электрический хэтчбек 5

Компания Renault анонсировала возрождение хэтчбека 5 в виде электромобиля, который станет серийным в 2024 году.

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В основу электромобиля ляжет платформа CMF-BEV — модифицированный вариант CMF-B от нового Renault Clio — с независимой задней подвеской и интегрированной в днище в пределах колесной базы батареей. Аккумулятор из четырех ячеек будет на 15 кг легче, чем у существующего Renault Zoe.

Заявлено, что Renault 5 получит электромотор, преобразователь энергии и зарядное устройство, скомпонованные в единый модуль, что позволит сделать агрегаты компактнее и легче. Новая конструкция позволит облегчить мотор на 20 кг в сравнении с Renault Zoe.

Напомним, оригинальный Renault 5 выпускался с 1972 по 1996 годы, сменив за это время два поколения. Автомобиль имел в том числе спортивную версию Renault 5 Turbo, которая выступала в классическом ралли. Серийный дорожный электромобиль по мотивам Renault 5 будет представлен в 2024 году.

Максим Вершинин

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