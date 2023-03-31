В Орске выбрали нового председателя горсовета

Председателем городского совета Орска (Оренбургская область) избрали депутата Тимофея Чиркова от «Единой России». Решение было принято на очередном заседании совета 30 марта.

Кандидатуру господина Чирковна на эту должность ранее рекомендовало местное отделение партии ЕР.

В этот же день состоялось первое заседание суда по иску бывшего председателя горсовета Галины Веренициной о восстановлении ее в должности. На горсовете депутат Евгений Калинин просил убрать из повестки вопрос об избрании нового спикера: «Пока нет решения суда, как можно выбирать нового председателя? Большая вероятность того, что Галина Андреевна вернется. Считаю, совершать такие действия до суда не только противозаконно, но и неэтично».

В феврале 19 депутатов горсовета проголосовали за освобождение госпожи Веренициной с поста спикера в связи с «утратой доверия депутатов». Однако конкретных причин не назвали. Перед отставкой в конце января депутаты предварительно приняли изменения в регламент совета, с помощью которых они могут досрочно прекратить полномочия спикера на основании «внутреннего убеждения и личного мнения каждого депутата».

Как уточнил «Ъ» адвокат экс-спикера Сергей Буянкин, было увеличено требование суммы морального вреда с 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Также защита просила признать незаконным решение горсовета о внесении изменений в регламент. «Мы приобщили к материалам дела фото и видео материалы, которые были сделаны на горсовете. Суд привлек к делу 19 депутатов третьими лицами»,– сообщил господин Буянкин. Следующее заседание суда состоится 13 апреля.

Подробнее о ситуации с увольнением председателя горсовета Орска – в материале «Ъ-Волга» «Спикер вышел с иском»

Ани Айвазян