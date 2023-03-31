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Суд изменил приговор бывшему главе УМВД России по Томской области, осужденному за ДТП

Бывшему начальнику УМВД России по Томской области Игорю Митрофанову, осужденному за ДТП с гибелью человека, кассационная инстанция изменила приговор.

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

ДТП, в котором погибла 46-летняя женщина, переходившая дорогу, произошло в 2021 году в Салехарде. В отношении Игоря Митрофанова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы). В марте прошлого года Игоря Митрофанова осудили на полтора года колонии. Так как преступление было совершено в период испытательного срока, назначенного генералу Митрофанову за взятку в Томске, общий срок по совокупности двух приговоров составил восемь с половиной лет.

Защита обжаловала это решение, указав на то, что преступление он совершил по неосторожности и компенсировал родным погибшей моральный вред. В результате седьмой кассационный суд исключил из приговора ссылку на отмену условного осуждения Игорю Митрофанова. «Считать Митрофанова И.А. осужденным по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении», — говорится в постановлении кассационного суда. Также суд зачел время содержания генерала под стражей с 10 марта 2022 года до 26 мая 2022 года из расчета - один день в СИЗО за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

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Илья Николаев

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