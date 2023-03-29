В Каменске-Уральском простились с тремя погибшими на спецоперации военнослужащими

На Аллее славы в Каменске-Уральском (Свердловская область) простились с тремя военнослужащими, которые погибли в ходе специальной военной операции — Михаилом Муравьевым, Дмитрием Милицким и Александром Пиджаковым. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Михаил Муравьев родился в Каменске-Уральском. Получал высшее образование в Кургане. За две недели до начала частичной мобилизации он ушел добровольцем в зону СВО, служил в ВДВ. Погиб 17 марта на рубеже Сватово-Кременная, посмертно награжден орденом Мужества.

Дмитрий Милицкий работал мастером строительно-монтажных работ а Каменске-Уральском. В октябре 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В ходе штурма в городе Артемовске 11 февраля он получил ранения, несовместимые с жизнью, посмертно награжден медалью «За отвагу».

Александр Пиджаков родом из села Щербаково Каменского района. Он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», служил в штурмовом подразделении. Александр Пиджаков погиб 5 января в боях за Артемовск. Награжден медалью «За отвагу».

Ранее на Аллее Славы в Каменске-Уральском простились со снайпером, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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Диана Сунагатуллина