Лидера «Яблока» на Камчатке оштрафовали на 200 тыс. руб. из-за дискредитации армии

Глава камчатского «Яблока» Владимир Ефимов признан виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Его приговорили к штрафу в 200 тыс. руб. и на два года запретили публиковать материалы в интернете. Об этом сообщила пресс-служба «Яблока».

Уголовное дело возбудили из-за «пацифистских» постов Владимира Ефимова в социальных сетях. Ранее его уже штрафовали дважды по административной статье о дискредитации российской армии.

Владимир Ефимов — камчатский журналист и политик. В 1989 году он организовал первую в СССР негосударственную независимую телевизионную компанию ТВК и был ее главным редактором на протяжении 18 лет. В январе 2021 года получил высшую награду местного отделения Союза журналистов России «Журналистская слава Камчатки».

Ранее по уголовной статье о дискредитации российской армии был обвинен председатель якутского «Яблока» Анатолий Ноговицын. Его оштрафовали на 200 тыс. руб., он будет обжаловать приговор.

20 февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил, что по статье о дискредитации армии возбуждено более 150 уголовных дел, а также вынесено 16 приговоров.

Анастасия Ларина