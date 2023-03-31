Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ставропольский край, р н Минераловодский, г. Минеральные Воды, 5 км: Производственный комплекс бензохранилища (здание бензохранилища, эстакада замены масел, очистные сооружения) и 6 единиц движимого имущества (Резервуары (бензохранилища); земельный участок площадью 8 231кв.м.(далее – Объекты),кадастровый номер земельного участка 26:23:140215:7.



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Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 10 854 016 рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка – 8 887 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 542 700,80 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: +7(863) 259-00-10.

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Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"