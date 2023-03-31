В Петербурге ужесточили контроль качества детского питания

В Петербурге внесли поправки в прописанную систему контроля качества питания в бюджетных детских садах и школах. Ранее учреждения оценивали раз в три года, новые правила регламентируют проверки «не реже, чем один раз в три года». Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

«Сделали еще один важный шаг, который поможет нам эффективнее контролировать соблюдение обязательных требований при организации питания в школах, детских садах и других бюджетных учреждениях города. При выявлении отклонений будем проводить дополнительный мониторинг и контроль вплоть до устранения выявленных нарушений»,— рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко.

Специалисты будут проводить проверки по обращению граждан в горячую линию по вопросам организации питания в образовательных учреждениях. Также внеплановые оценки будут проходить по результатам оценки качества питания через чат-бот «Едим в школе. СПб».

В начале марта «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге откроют горячую линию и чат-бот в Telegram по контролю качества детского питания в школах города.

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