Кассация смягчила приговор экс-главе томского ГУВД за смертельное ДТП

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) изменил приговор бывшему начальнику УМВД России по Томской области Игорю Митрофанову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ДТП, предполагаемым виновником которого стал генерал-майор полиции в отставке Игорь Митрофанов, произошло в 2021 году в Салехарде. Бывший начальник УМВД по Томской области за рулем «Нивы» сбил 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». От полученных травм она скончалась. В отношении Игоря Митрофанова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

10 марта 2022 года городской суд Салехарда назначил ему полтора года заключения и лишил водительских прав на два с половиной года. Однако, поскольку преступление было совершено в период испытательного срока, назначенного генералу Митрофанову за взятку в Томске, общий срок по совокупности двух приговоров составил восемь с половиной лет. Генерала взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО города Лабытнанги.

Защита Игоря Митрофанова подала апелляцию, считая назначенное ему наказание чрезмерно суровым. В обоснование доводов жалобы адвокат указал, что в период испытательного срока Игорь Митрофанов вел себя безукоризненно. Среди аргументов в защиту обвиняемого было названо то, что он способствовал расследованию преступления, компенсировал родным погибшей женщины моральный вред и принес им извинения, а преступление, в котором он обвиняется, было совершено по неосторожности.

Весной 2022 года суд Ямало-Ненецкого автономного округа признал законность приговора, вынесенного бывшему высокопоставленному полицейскому.

Спустя почти год защита обратилась с жалобой в Седьмой кассационный суд. Он исключил из приговора горсуда Салехарда ссылку на отмену условного осуждения Игорю Митрофанову. «Считать Митрофанова И. А. осужденным по ч. 3 ст. 264 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении»,— говорится в постановлении кассационного суда. В нем также указывается, что в срок наказания генералу зачтено время содержания под стражей с 10 марта по 26 мая 2022 года из расчета один день в СИЗО за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Константин Воронов, Новосибирск