Суд исключил фирму экс-депутата муниципалитета Ярославля из реестра недобросовестных

Арбитражный суд Ярославской области вынес решение об исключении из реестра недобросовестных поставщиков записи об ООО «Военсервис», признанного уклонившимся от подписания муниципального контракта на школьное питание. Текст судебного решения размещен на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», учредителем ООО «Военсервис» является экс-депутат муниципалитета Ярославля Алексей Чернобровкин. В январе 2023 года компания выиграла два лота открытого конкурса на поставку детского питания в 10 школ Ярославля. Однако, из двух контрактов «Военсервис» подписал только один. По второму контракту компанию признали уклонившейся от заключения, и решением Ярославского управления ФАС от 6 февраля 2023 года внесли в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Также в реестре появились записи о директоре и единственном учредителе «Военсервиса».

Компания с решением ФАС не согласилась и подала иск в суд об исключении из реестра недобросовестных поставщиков. В «Военсервисе» настаивали, что заключение контракта на поставку питания в 5 школ Ярославля не произошло из-за экстренной госпитализации 23 января в больницу №9 директора компании. В суде поставщик питания привел доводы в пользу того, что фирма готовилась к заключению контракта.

«Общество обращает внимание на то, что банковские гарантии были получены от банков 23.01.2023, когда директор Чернобровкина Л.И. уже была госпитализирована. При этом в этот же день, в целях подготовки к исполнению контрактов, иные работники общества посетили все школы, решали с руководством школ организационные вопросы. 25.01.2023, уже понимая, что контракты в установленный законом срок заключены не будут, общество известило всех заказчиков о невозможности подписания контрактов, тем самым, в сложившейся ситуации действовало добросовестно»,— приводится в судебном решении позиция «Военсервиса».

Также в компании пояснили, что электронная подпись, необходимая для подписания контракта, находилась дома у директора и после госпитализации доступа к ней у работников фирмы не было. Подписать контракт раньше не позволяло еще не пришедшее подтверждение по банковской гарантии.

«Материалами дела подтверждается, что в период с 23.01.2023 по 26.01.2023 контракты не могли быть подписаны обществом вследствие непредвиденных обстоятельств. Суду представляется очевидным, что такое событие, как заболевание директора, который, в силу устава и закона, один без доверенности представляет интересы общества в гражданских правоотношениях, не относится к прогнозируемым и ожидаемым»,— отмечалось в решении арбитражного суда.

Суд посчитал, что «Военсервис» предпринял все разумные действия по подписанию контрактов и признал недействительным решение Ярославского УФАС по включению фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. Решение арбитражного суда вынесено 20 марта и в законную силу не вступило.

Андрей Иванов