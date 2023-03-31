ФАС разрешила заключить контракт с «Облкоммунсервисом» на реконструкцию набережной Нововоронежа за 100 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Воронежской области признало жалобу на проведение открытого аукциона на благоустройство набережной в Нововоронеже недействительной, следует из документов госзакупки. Таким образом, контракт может быть заключен с победителем торгов ГУП ВО «Облкоммунсервис».

Компания стала единственным участником конкурса. Начальная цена контракта составила 101,9 млн руб. «Облкоммунсервис» предложил 99,9 млн руб.

Московский индивидуальный предприниматель Ольга Князева пыталась оспорить документацию в части положения о проведении конкурса. По ее мнению, заказчик ограничивает конкуренцию «путем установления неправомерных требований», так как «использует неактуальный порядок рассмотрения и оценки заявок».

Набережная протяженностью 1,5 км расположена у реки Дон. Проект рассчитан на девять этапов до 1 ноября 2023 года. Он предусматривает устройство инженерных сетей (водопровода, канализации, сети электроосвещения, сети электроснабжения и сети охранного телевидения), ремонт существующих подпорных стенок, устройство деревянных настилов, пандуса, пирсов, устройство лестницы с пандусом, деревянной лестницы, навеса, монтаж малых архитектурных форм и благоустройство территории. Также подрядчику необходимо будет соорудить наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По задумке архитекторов, набережная будет разделена на несколько зон — природную часть, зону науки и зону спорта. Предполагается создание тематических детских площадок, организация кафе, амфитеатра, выставочной площадки.

Проект был признан победителем конкурса малых городов в 2022 году и получил на него 85 млн руб. гранта.

«Облкоммунсервис» является региональным оператором по обращению с отходами и обслуживает в этом статусе 18 районов Воронежской области. Компания может создать дочернее предприятие, чтобы оно по концессии построило в восьми муниципалитетах полигоны, мусоросортировочные комплексы и производства из мусора за 8,4 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Воронежем подбирают отходы».

Владимир Зоркий

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