Сервис «Авито Недвижимость» сообщил о 64-процентном росте предложений студий в новостройках

За год (с марта 2022 года по март 2023-го) объем студий, предлагаемых на российском рынке первичной недвижимости, вырос на 64%, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость» (есть у «Ъ»). Значительнее всего число студий, выставленных на продажу, выросло в Новосибирске — на 265,6%.

Согласно исследованию, спрос на студии в новостройках за год вырос в Казани, Волгограде, Екатеринбурге и Москве — на 69%, 53,7%, 36,9% и 29,1% соответственно. В остальных городах-миллионниках спрос снизился. Сильнее всего в Челябинске — на 75,3%.

Стоимость студий в новостройках в марте по сравнению с февралем 2023 года выросла на 4,4%. При этом за год (март к марту) зафиксировано снижение цен на 3%. В Москве стоимость студий за год снизилась на 4,3%, в Санкт-Петербурге — на 5,3%.