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Коммерсантъ FM
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Большинство депутатов Госдумы подали декларации о доходах

По состоянию на 31 марта, декларации о доходах за 2022 год представили 96,2% депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба нижней палаты. Сегодня последний день подачи документов.

В Госдуме отметили, что декларации представили все независимые депутаты и все члены фракции КПРФ. Декларации поступили от 96,4% депутатов партии «Справедливая Россия—За правду», 96% депутатов фракции «Единая Россия», 95,7% депутатов ЛДПР и 86,7% членов фракции «Новые люди». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин уже отчитался о доходах за прошедший год.

До внесения поправок в российское законодательство госслужащие, сотрудники Банка России и госкорпораций были обязаны сдать декларации о доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей до 1 апреля. Позже эта информация публиковалась на сайтах этих органов и организаций. 1 марта вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие госслужащим и депутатам парламента не публиковать декларации о доходах и имуществе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Открыть нельзя секретить».

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