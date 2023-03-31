Больше 8 тысяч медработников в Удмуртии получили новую выплату

В Удмуртии в феврале новую социальную выплату получили порядка 8,7 тыс. медицинских работника на общую сумму более 68 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. На сегодняшний день социальные выплаты получают работники 58 медорганизаций региона.

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Управляющий отделением Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков отметил, что работа по получению информации от медицинских организаций республики налажена. Учреждения ежемесячно не позднее 10 рабочего дня следующего месяца направляют реестры своих сотрудников, после чего в течение 3-5 дней перечисляются средства.

Напомним, выплата с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения (за исключением руководителей медицинских организаций и их заместителей, а также случаев внутреннего и внешнего совместительства), а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.