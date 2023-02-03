12 тысяч медработников в Удмуртии получат новые социальные выплаты

В Удмуртии новые социальные выплаты для медработников смогут, по предварительной оценке, получить 12 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Выплаты начнутся в феврале по всей России. Сейчас составляются списки специалистов, которые имеют право на такую поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Выплата с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения (за исключением руководителей медицинских организаций и их заместителей, а также случаев внутреннего и внешнего совместительства), а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тыс. руб., в зависимости от категории медработников и вида медицинской организации.

В частности, врачи центральных районных, районных и участковых больниц будут получать дополнительно 18,5 тыс. руб., врачи медорганизаций, в зависимости от специальности, — 14,5 или 11,5 тыс. руб., врачи станций скорой помощи — 11,5 тыс. руб., специалисты со средним медицинским образованием — 6,5 или 8 тыс. руб., фельдшеры и медсестры станций скорой помощи — 7 тыс. руб., младший медицинский персонал — 4,5 тыс. руб.

По окончании каждого месяца медицинская организация будет формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и до 10 числа передавать эту информацию Социальному фонду. Первые зачисления за январь поступят врачам в конце февраля. Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически.

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