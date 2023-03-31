В Свердловской области поезд насмерть сбил пенсионерку

На первом пути станции Сарга Свердловской железной дороги (СвЖД) грузовой поезд насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Предварительно, она переходила пути в неустановленном месте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел вчера вечером. Машинист поезда для предотвращения наезда экстренно затормозил и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось, уточнили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Центральным МСУТ СКР проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее в Каменске-Уральском поезд сбил 49-летнюю женщину, которая пыталась спасти свою собаку. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Собака не пострадала.

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Диана Сунагатуллина