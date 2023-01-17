В Свердловской области поезд сбил женщину, которая пыталась спасти собаку

В Каменске-Уральском поезд сбил 49-летнюю женщину, которая пыталась спасти свою собаку, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР. Инцидент произошел вечером 16 января на 9 км перегона «Каменск-Уральский-Уаз».

По предварительной информации, машинист поезда подвал сигналы женщине, бегущей в сторону железнодорожных путей, но она на них не реагировала. Тогда было совершено экстренное торможение поезда, однако он по итогу сбил владелицу собаки. Следователи сообщают, что она получила травмы и была госпитализирована. Собака не пострадала.

Сейчас следствие проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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