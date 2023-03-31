На спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из свердловского села

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Артемовске (ДНР) погиб житель Сладковского сельского поселения (Свердловская область) Алексей Евсеев, сообщила пресс-служба местной администрации. Прощание с погибшим состоится сегодня в Слободо-Туринском Доме культуры. Траурный митинг начнется в 13:00.

Алексей Евсеев родился 9 мая 1976 года в селе Туринская Слобода, затем с семьей переехал в село Мироново Артемовского района. После окончания школы работал в колхозе «Путь Ленина» села Туринская Слобода. Был призван в армию в 1994 году.

«Работал на пилораме рамщиком, на работе его хвалили и уважали. В свободное от работы время увлекался рыбалкой. Был общительным, трудолюбивым, отзывчивым, с открытою душою человеком»,— говорится в сообщении. Он ушел добровольцем для участия в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер» 30 октября 2022 года. Погиб 7 марта 2023 года.

Ранее на Аллее славы в Каменске-Уральском (Свердловская область) простились с тремя военнослужащими, которые погибли в ходе специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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Диана Сунагатуллина