Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократилась до 30 км

Затор, вызванный сильным снегопадом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сократился до 30 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Спасатели и дорожники организуют карманы на 940 и 950 км трассы длz проезда легковых автомобилей. Работают семь мобильных пунктов обогрева и восемь - стационарных. В них находятся 147 человек, включая 34 ребенка.

Над ликвидацией последствий непогоды работают 238 человек и 152 единицы техники.

Вчера в 20:00 более 70 км трассы М-4 «Дон» было перекрыто из-за заторов, вызванных сильнейшим снегопадом.

Анастасия Назарова