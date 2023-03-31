Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства матери и нападении на полицейских жителем Кубани

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства матери и нападении на полицейских жителем Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Установлено, что в марте текущего года 50-летний житель хутора Муждуреченский напал на собственную мать с топором и убил ее. После того как женщина длительное время не выходила на связь, по ее адресу прибыли сотрудники полиции. Увидев сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник попытался скрыться, а затем стал угрожать полицейским нападением с ножом и топором.

«После неоднократных отказов фигуранта прекратить противоправные действия он был ликвидирован сотрудниками полиции»,— говорится в сообщении.

По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудников полиции).

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина ударил свою мать топором по голове не менее шести раз. В соцсетях выдвинули версию о психическом расстройстве у нападавшего. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Анастасия Донскова

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