Полицейские застрелили жителя Павловского района, убившего свою мать

Полицейские ликвидировали жителя Павловского района, который убил свою мать и угрожал правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

50-летний мужчина проживал со своей 68-летней матерью в одном из домов, расположенных на улице Ленина в хуторе Междуреченском. По версии следствия, с 27 по 28 марта 2023 года он убил женщину, нанеся ей более шести ударов в область головы и туловища.

Из-за того что женщина не выходила на связь, к ней домой приехали полицейские и нашли ее тело с признаками насильственной смерти. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако у него не получилось сбежать, и тогда он начал угрожать полицейским ножом и топором. Мужчина несколько раз отказался прекратить противоправные действия, после чего его ликвидировали сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельств преступлений. В ходе следствия в отношении мужчины проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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