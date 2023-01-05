Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти младенца в Нижнем Тагиле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти младенца в Свердловской области. По данным СКР, к главе следственного комитета обратилась многодетная мама из Нижнего Тагила, у которой в больнице умер пятимесячный малыш.

Женщина попросила разобраться в произошедшем, установить причины и провести экспертизы. «Она обращает внимание на возможные халатные действия со стороны медицинских работников. Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СКР. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Как ранее сообщал портал Е1, пятимесячный мальчик умер в больнице от пневмонии. За два дня до смерти его мама показывала ребенка врачам, но они говорили, что малыш был здоров.

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