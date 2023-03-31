В Новосибирске растут продажи автомобилей с пробегом

В первом квартале 2023 года в Новосибирской области продажи автомобилей с пробегом увеличились на 69,9% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в «Авито авто». При этом в среднем по России этот показатель составил 18,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам управляющего директора «Авито авто» Кирилла Вотякова, последние два года ситуация на авторынке постоянно подталкивала дилеров и покупателей к переориентации от новых автомобилей к сегменту автомобилей с пробегом. «Дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом – за счет выкупа с улицы. Рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать. Приток предложения обеспечивается в том числе и ввозом автомобилей из-за границы», – считает он.

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом с ценой от 3 млн руб.: Hyundai Palisade, Kia Mohave, BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser.

В тоже время продажи новых автомобилей в Сибири в первые два месяца 2023 года упали на 55% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Почти на 80% просела реализация брендов Kia и Hyundai, на 25% — Lada. Это связано с ростом цен на автомобили до 30% и уходом из России ряда автоконцернов.

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Оксана Павлова