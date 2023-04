Бой за права головоногих

Испанская компания Grupo Nueva Pescanova готовится летом 2023 года открыть первую в мире ферму аквакультуры осьминогов мощностью 3 тыс. тонн в год. Этот план вызывает яростные протесты у ученых и защитников дикой природы. Один из главных аргументов противников аквафермы — осьминоги слишком разумные существа, поэтому их нельзя выращивать на убой.

Первая в истории акваферма по выращиванию осьминогов может начать работу уже в этом году. Борцы за права животных пытаются этого не допустить

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перспективно, но сложно

Аквакультура, то есть разведение водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) с целью употребления их в пищу — быстроразвивающаяся отрасль. Согласно вышедшему в январе 2023 года докладу Global Aquaculture Industry, в 2020 году ее объем составлял $180,9 млрд, а в 2027 году должен достичь $245,2 млрд. По всему миру на аквафермах разводят более 580 видов и подвидов водных организмов. Осьминогов, относящихся к головоногим моллюскам, в этом списке пока нет, хотя популярность мяса осьминога и цены на него растут. Попытки освоить коммерческое разведение осьминогов в неволе начались еще в XX веке. Но до недавнего времени это никому не удавалось.

Жители Карбалиньо (провинция Оренсе, Испания) ежегодно отмечают День осьминога, готовя множество блюд из осьминога, в том числе гигантский тапас. В прошлом году это блюдо весило 515 кг Фото: Rosa Veiga / Europa Press / Getty Images Южная Корея занимает второе место в мире по импорту осьминога. На фото – рыбный рынок в Сеуле Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

В сентябре 2004 года в журнале Aquaculture была опубликована статья группы португальских исследователей под руководством Паулу Ваз Пиреша из Университета Порту «Потенциал аквакультуры осьминога обыкновенного (Octopus vulgaris Cuvier, 1797): обзор».

В ней отмечалось, что осьминоги — хорошие кандидаты на разведение в промышленных масштабах по следующим параметрам: легкое привыкание к содержанию в неволе, быстрые темпы роста, низкая стоимость необходимых им продуктов питания, высокая скорость репродукции и высокая рыночная цена.

Главной проблемой на пути коммерциализации называлась сложность в обеспечении ранних стадий жизненного цикла осьминогов в искусственных условиях, но научные исследования, направленные на решение этой проблемы, выглядели многообещающе.

Эксперименты по выращиванию осьминогов в неволе проводятся или проводились в Греции, Италии, Португалии, Австралии, Чили. Китайские специалисты изучают возможность искусственного разведения восьми видов осьминогов. Лидеры гонки за право стать первыми коммерческими производителями мяса — США, Япония, Мексика, Испания.

США. Гавайская турферма

Туристы, посещавшие Kanaloa Octopus Farm, могли вступить с осьминогами в прямой контакт

Фото: Carolyn Cole / Los Angeles Times / Getty Images

О «первой в истории ферме осьминогов» американские СМИ начали писать в начале 2016 года. Так называли расположенный на острове Гавайи (Большой остров) стартап Kanaloa Octopus Farm, «Ферму осьминогов Каналоа». Каналоа — бог океана и океанских ветров, один из четырех главных богов в традиционной гавайской религии. Его символически изображают в виде кальмара или осьминога.

Основатель, президент и генеральный директор Kanaloa Octopus Farm — Джейк Конрой. В 2010 году он окончил факультет морской ихтиологии Гавайского тихоокеанского университета (ГТУ), специализировался на декоративной аквакультуре (выращиванию водных животных и растений для аквариумов). После университета сменил несколько мест работы. В частности, работал на ферме по выращиванию морских коньков в Каилуа-Кона, популярном туристическом месте.

В 2015 году Конрой арендовал площади в субсидируемом государством технопарке Гавайской лаборатории природной энергии (Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority, NELHA) и основал Kanaloa Octopus Farm. Он занялся разведением осьминогов в резервуарах с проточной морской водой. Согласно справке на сайте NELHA, Kanaloa Octopus Farm занимается аквакультурой головоногих, стремясь создать экологически устойчивую альтернативу вылову осьминогов в дикой природе для снабжения ими океанариумов, научных лабораторий и частных лиц, для которых морские аквариумы — хобби.

В апреле 2016 года газеты West Hawaii Today и Honolulu Star-Advertiser сообщили жителям Гавайских островов, что на ферме родилось примерно 10–20 тыс. личинок осьминога. В интервью журналистам владелец фермы рассказывал, что в будущем надеется поставлять осьминогов — сначала аквариумистам, а впоследствии и в рестораны.

Но вскоре Конрой столкнулся с главной проблемой выращивания осьминогов в неволе — низкой выживаемостью личинок. Новорожденные личинки осьминога в течение 1–2 месяцев ведут планктонный образ жизни, питаясь мелкими ракообразными. После этого происходит метаморфоза, личинка переходит во взрослую форму и начинает вести типичный для взрослых осьминогов придонный образ жизни. В неволе крайне сложно обеспечить все необходимые для развития личинок условия, в первую очередь подходящий им живой корм (рачки артемии, личинки ракообразных).

Возможно, опыт работы на ферме морских коньков, предлагающей туры на любой возраст, навел Конроя на мысль организовывать подобные туры на свою осьминожью ферму. С привлечением туристов ему удалось добиться гораздо больших успехов, чем с разведением осьминогов в неволе. Свидетельство тому — огромное количество положительных отзывов о его ферме на сайте Tripadvisor.

Ферма стала больше походить на контактный зоопарк, чем на научно-исследовательский стартап. Около десятка осьминогов были размещены в отдельных пластиковых ваннах (с искусственной травой на краю, чтобы не вылезли). Перед входом все посетители должны были обязательно вымыть руки. Им разрешалось опускать руку в воду по запястье. Если осьминог проявлял интерес, он мог прикоснуться к руке, чтобы попробовать ее на ощупь, на вкус и на запах (присоски являются органами всех этих трех чувств). Также была разрешена фотосъемка подводными фотокамерами (от посетителей требовали не отдавать фотоаппарат осьминогу).

В 2020 году ферма заняла пятое место в рейтинге самых быстрорастущих компаний штата Гавайи (за два предшествующих года ее доход вырос на 273%).

В 2022 году Kanaloa Octopus Farm посетила американская писательница и активистка Лаура Ли Каскада (известная также как Веганка-Русалка-Воительница). Она опубликовала на сайте Every Animal Project журналистское расследование, посвященное деятельности этой фермы. Каскада высказала ряд претензий к Kanaloa Octopus Farm: осьминоги содержатся в ужасных условиях, на ферме вовсе не пытаются вырастить осьминогов в неволе, чтобы помочь выжить их вольным собратьям. По мнению Каскады, ферма на самом деле планирует стать частью нового зарождающегося сектора бизнеса — аквакультуры осьминога для ресторанов и пищевой промышленности.

Неизвестно, сыграло ли в этом какую-то роль расследование, но в начале 2023 года у фермы начались проблемы. 6 января Управление водных ресурсов штата Гавайи направило Kanaloa Octopus Farm письмо с требованием прекратить противоправные действия и принять меры по недопущению их впредь. Ферму обвинили в нарушении ряда законодательных актов. На Гавайях запрещается владеть осьминогами вида Octopus cyanea весом менее одного фунта (454 г). Запрещается содержать в аквариумах осьминогов этого вида без лицензии (у Kanaloa такой лицензии нет и не было). Ферму также обвинили в том, что на ней содержатся осьминоги, выловленные в районе, где этот вылов запрещен .

Итог: Kanaloa Octopus Farm была закрыта для посещения, Джейк Конрой провел срочный ребрендинг. Слово «ферма» с сайта Kanaloa исчезло. Теперь это Центр исследования аквакультуры головоногих. Потерю доходов от туристов, возможно, частично компенсирует торговля другим видом головоногих — сепиолидами (их иногда называют «кальмарами-клецками» или «короткими кальмарами»). Сотрудникам Kanaloa удалось добиться разведения сепиолидов в неволе.

Япония. Замкнутый цикл

В июне 2017 года компания Nippon Suisan Kaisha (Nissui) объявила, что ей удалось добиться полного цикла разведения осьминогов в своем Морском биотехнологическом центре в Саики (префектура Оита). В результате создания первой в мире технологии замкнутого цикла было успешно инкубировано около 140 тыс. яиц осьминога. Замкнутый цикл в аквакультуре — это выращивание из яиц (икры), полученных от животных, которые сами были выращены в искусственной среде. Nissui утверждала, что ей удалось идентифицировать водные организмы, необходимые для полноценного кормления личинок осьминогов. Компания заявляла, что при удачном развитии событий выращенные на ее ферме осьминоги поступят в магазины и рестораны Японии в 2020 году.

Похоже, события развивались неудачно. В настоящее время на сайте Nissui можно прочесть более обтекаемое обещание: «Недалек тот день, когда коммерческое выращивание осьминогов станет реальностью».

Мексика. Союз науки и коммерции

Студент-биолог Эдуардо Гарсиа готовит корм для осьминогов на ферме в Сисале (Мексика)

Фото: Lorenzo Hernandez / Reuters

В 2010 году мексиканские СМИ сообщали, что первая в мире ферма аквакультуры осьминогов может появиться в их стране. В городе Сисаль, штат Юкатан, на кампусе Национального автономного университета Мексики (National Autonomous University of Mexico, UNAM) велись работы по разведению осьминогов вида Octopus maya (мексиканский четырехглазый осьминог) . О мексиканском проекте рассказывали не только национальные, но и зарубежные СМИ. Причем исключительно в восторженных тонах — о том, как исследовательский центр по выращиванию осьминогов в неволе спасает их живущих в дикой природе собратьев от глобального потепления и чрезмерного вылова, а заодно помогает местной экономике.

Совсем другие оценки были даны в статье «Что кроется за фасадом мексиканской фермы, занимающейся изучением осьминогов», опубликованной на сайте Aquatic Life Institute (некоммерческая структура, занимающаяся зоозащитой). Вот ее краткое содержание.

Одновременно с исследовательским центром было создано его коммерческое подразделение — кооператив Moluscos del Mayab. Исследовательский центр получал беременных самок осьминога из окружающей экосистемы (проще говоря, их вылавливали местные рыбаки). Яйца осьминогов помещались в инкубатор, запатентованный центром, на срок 50 дней. От самок, отложивших яйца, избавлялись, продавая их через кооператив. Вылупившиеся личинки помещали в цистерну для предварительного выращивания. В одной цистерне помещалось примерно 707 личинок, которые за месяц вырастали, увеличив вес с 0,1 г до 2 г. Затем по мере взросления личинок перемещали во вторую, третью, четвертую цистерны.

В итоге осьминоги набирали вес 250 г. Уровень смертности подрастающих осьминогов достигал 52% (5% в неделю). Примерно 30% погибали в результате каннибализма.

Для борьбы с каннибализмом был разработан специальный корм, в состав которого входила свежевысушенная крабовая паста, мясо перуано-чилийского гигантского кальмара (Dosidicus gigas), силос, витамины и минералы. Однако стоимость такого меню оказалась очень высокой. Чтобы снизить расходы, у местных рыбаков стали закупать на корм рыбные отходы. Зоозащитники из организации Aquatic Life Institute составили длинный список проблем, связанных с планами аквакультуры осьминога.

Осьминоги быстро растут и недолго живут

Фото: Grupo Nueva Pescanova

Осьминоги по натуре одиночки. Запертые в цистерны, среди большого числа себе подобных они испытывают сильный стресс. Осьминоги — плотоядные животные. Им присуще сложное пищевое поведение, начиная с поисков добычи и заканчивая ее потреблением. В условиях аквафермы воспроизвести его невозможно. Кроме того, они питаются тем же, что и люди. Заготовка корма для осьминогов будет угрожать пищевой безопасности населения в районе аквафермы. Состояние здоровья осьминога сильно зависит от качества воды, в которой он находится. Любое изменение состава воды может нанести животному вред. В условия скученности на акваферме возрастает вероятность распространения инфекций. Применение антибиотиков может привести к возникновению бактерий, резистентных к антибиотикам. Не существует гуманных методов забоя осьминогов. При транспортировке живых осьминогов возрастает угроза их здоровью и жизни (в том числе из-за драк и каннибализма).

Испания. Лидер

Статуя осьминога в исследовательском центре Nueva Pescanova

Фото: Grupo Nueva Pescanova

Этим летом испанская компания Grupo Nueva Pescanova планирует открыть в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова) первую в мире ферму аквакультуры осьминогов в коммерческих масштабах. По заявлению компании открытие фермы поможет решению масштабной и комплексной научной задачи — обеспечить устойчивый вылов осьминога обыкновенного и одновременно удовлетворить растущий глобальный спрос на уникальный здоровый и питательный продукт.

Nuevo Pescanova вложила в проект €50 млн. Запланированный объем производства аквафермы — 3 тыс. тонн мяса осьминога в год (примерно 300 тыс. осьминогов). Кормить выращиваемых осьминогов планируется по рациону, разработанному в Мексике, специалистами UNAM. По заявлению Nueva Pescanova, на корм осьминогам пойдут части рыбы, не предназначенные для потребления в пищу человеком,— «решение, соответствующее экономике замкнутого цикла, помогающее избежать чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов». В распоряжении компании имеются постоянные источники рыбных отходов — принадлежащие ей 60 рыболовецких кораблей и аквафермы, где выращиваются креветки и палтус. Компания также сообщает, что исследует возможность замены в составе корма продуктов животного происхождения растительными продуктами, такими как сине-зеленая водоросль спирулина.

Nueva Pescanova уже выпускает продукцию из осьминога

Фото: Grupo Nueva Pescanova

С момента обнародования плана Nueva Pescanova он подвергается яростной критике со стороны биологов и зоозащитников.

Аквакультура осьминогов в коммерческих масштабах будет оказывать негативное воздействие как на устойчивость окружающей среды, так и на благополучие животных. К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством доцента факультета экологии Нью-Йоркского университета Дженнифер Жаке. Статья Жаке и ее коллег «Дело против аквакультуры осьминогов» была опубликована в зимнем выпуске научного журнала Issues in Science and Technology за 2019 год. Более 100 научных работников присоединились к письму Жаке и других сотрудников факультета экологии в редакцию журнала Animal Sentience с призывом закрыть проект аквафермы осьминогов.

В октябре 2022 года акции протеста против этого проекта прошли у органов власти Испании и Канарских островов и у дипломатических представительств страны в Аргентине, Индии, Канаде, Мексике. Протестующие также пикетировали рестораны, в меню которых присутствовали блюда из осьминога. Очередная акция протеста намечена на 23 апреля 2023 года.

Акция протеста против создания аквафермы осьминогов у здания муниципалитета города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова) 5 февраля 2022 года

Фото: Borja Suarez. / Reuters

В кампании против первой аквафермы активно участвует испанская Партия защитников прав животных и окружающей среды (Partido Animalista Con el Medio Ambiente; PACMA). Ее петицию с требованием немедленно остановить проект подписали представители 59 международных и национальных природозащитных организаций — из Великобритании, Испании, Литвы, Хорватии, Аргентины, Канады, Мексики, Эквадора. Под петицией с призывом к запрету аквафермы, обнародованной американской организацией People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), по состоянию на конец марта 2023 года стояло более 80 тыс. подписей.

Противники аквакультуры осьминогов подкрепляют свою позицию множеством экологических и этических доводов.

Борьба против планов аквакультуры осьминогов активнее всего ведется в Испании — стране, являющийся мировым лидером в торговле осьминогом

Фото: Borja Suarez / Reuters

Экологические аргументы таковы: загрязнение окружающей среды азотом и фосфором от экскрементов животных и разлагающегося корма; загрязнение в результате использования различных химических средств — для уничтожения водорослей, дезинфекции и др.; чрезмерное использование антибиотиков; возможное скрещивание и перекрестное заражение сбежавших с фермы осьминогов с живущими в дикой природе. Главная экологическая проблема, с точки зрения экологов, состоит в том, что осьминоги — плотоядные животные. В настоящее время треть рыбы, вылавливаемой в мире, идет на корм животным, примерно половина от этой трети приходится на долю аквакультуры. Это приводит к чрезмерному вылову рыбы и снижению ее поголовья.

С точки зрения этики главный аргумент состоит в том, что осьминоги — разумные существа.

Самые мозговитые беспозвоночные

Уилсон Менаши много лет работает волонтером в океанариуме в Бостоне. Менаши, известный как «Заклинатель осьминогов», утверждает, что вступает с осьминогами в глубокий и осмысленный контакт, природу которого не может объяснить

Фото: Steven Senne / AP

«Мы не привыкли думать о моллюсках как о существах, обладающих интеллектом, осознающих себя, тем более как о тех, у кого есть душа, которую мы считаем священной. Но после того, как я три года узнавал этих животных… я пришел к заключению, что если у меня есть душа, то и у осьминога тоже».v(Сай Монтгомери, автор книги «Душа осьминога») .

У осьминога три сердца, синяя кровь, связывающая кислород с медью, а не с железом, большой мозг в форме пончика. Иногда осьминога называют существом с девятью мозгами, так как каждое из восьми щупалец может действовать независимо от мозга, но при этом «главный» мозг получает от них информацию и при необходимости управляет ими.

Но есть ли у осьминога разум?

Отношение массы мозга и массы тела у осьминогов — самое большое среди беспозвоночных. Но уровень интеллекта не зависит напрямую от этого показателя. У людей и грызунов данное соотношение примерно одинаковое, но разница в интеллекте, безусловно, есть.

Более точным индикатором может быть количество нейронов в нервной системе, в первую очередь в коре головного мозга. Головной мозг взрослого человека содержит 78–96 млрд нейронов. В нервной системе осьминога нейронов во много раз меньше — порядка 470 млн, примерно две трети из них находятся в теле и щупальцах. Также часто встречается оценка 500 млн нейронов. Но если человеку осьминог сильно проигрывает, то на фоне других высокоразвитых животных выглядит вполне достойно. Собака — 2,3 млрд нейронов во всей нервной системе, в том числе 528 млн в коре головного мозга. Кошка — 1,2 млрд во всей нервной системе, 250 млн в коре головного мозга.

Осьминог Пауль (26.01.2008-26.10.2010). Во время чемпионата Европы по футболу 2008 года и чемпионата мира по футболу 2010 года он правильно предсказал исход 12 из 14 матчей

Фото: Mark Keppler / AP

Как известно, в отдельных странах собак и кошек употребляют в пищу, но промышленного производства кошачьего и собачьего мяса не существует нигде в мире.

Большинство зоопсихологов и бихевиористов (специалистов по изучению поведения людей и животных) придерживаются мнения, что под интеллектом у животных следует понимать способность организма решать проблемы, связанные с событиями в окружающей среде, за счет новых решений, которые не могут быть объяснены инстинктами или условными рефлексами.

В ноябре 2021 года эксперты Лондонской школы экономики и политических наук опубликовали «Обзор свидетельств наличия разума у головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных», составленный на основе изучения примерно 300 научных работ. В этом исследовании разумность животных оценивалась по восьми критериям. Осьминоги показали лучший результат — полное соответствие с большой степенью уверенности по семи критериям и соответствие со средней степенью уверенности по восьмому. Этот спорный критерий — возможность мотивированного компромисса между степенью угрозы и потенциальной выгодой от получения пищи.

Результаты многочисленных научных экспериментов доказывают, что осьминоги проявляют признаки сложного поведения.

Осьминоги чувствуют боль не только физически, но и эмоционально ее переживая. Эксперименты нейробиолога Робин Крук из Университета штата Калифорния в Сан-Франциско доказали, что они помнят, где и при каких условиях испытали болезненные ощущения, а также могут запоминать, как облегчить боль. Осьминоги, возможно, видят сны — у них есть медленная и быстрая фаза сна. Осьминоги защищают свою жизнь различными способами. Не только моментально меняя цвет, сливаясь с окружающей их средой или мимикрируя под опасное животное — на это способны и более примитивные существа. Осьминоги берут в свои щупальца инструменты. Осьминоги Amphioctopus marginatus используют кокосовую скорлупу как переносное жилище, чтобы укрываться в нем от врагов. Осьминоги баррикадируют вход в свои жилища подручными материалами — камнями, осколками ракушек, битым стеклом. Самцы и неполовозрелые самки осьминога Tremoctopus violaceus отрывают ядовитые щупальца португальского кораблика (Physalia physalis) и носят их с собой в качестве оружия. Сами осьминоги к этому яду невосприимчивы .

Фильм «Моя учительница-осьминог» в 2021 году завоевал «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». На фото (слева направо): режиссеры картины Пиппа Эрлих и Джеймс Рид

Фото: Chris Pizzello, Pool / AP

Осьминоги способны запоминать и опознавать людей. В аквариуме проводился эксперимент с восемью гигантскими осьминогами (Enteroctopus dofleini). На протяжении двух недель один работник аквариума кормил их, другой прикасался к ним колючей палкой. К концу второй недели осьминоги по-разному реагировали на «доброго» и «злого» человека. Осьминоги любят играть с различными предметами, например, соединять и разъединять детали конструктора Lego, могут открывать завинчивающиеся крышки банок и бутылок, находить выход из лабиринта, добираться до приманки сложными путями и с использованием инструментов, после чего запоминать правильный алгоритм действий, чтобы быстрее справляться с задачей в следующий раз.

В 2016 году СМИ всего мира написали о побеге осьминога Инки из Национального аквариума Новой Зеландии. Инки выбрался из аквариума через отверстие для перелива в боковой стенке. Он плюхнулся на пол с двухметровой высоты и прополз два с лишним метра по полу — до отверстия 50-метровой водосточной трубы, ведущей в океан.

Возможно, присущее осьминогам стремление сбежать из неволи и нежелание размножаться в искусственных условиях — тоже доказательства их разумности.

