Парламент ДНР одобрил кандидатуру Евгения Солнцева на пост премьера республики

Парламент Донецкой народной республики одобрил кандидатуру Евгения Солнцева на пост председателя правительства региона, сообщил ТАСС спикер Народного совета (парламента) ДНР Владимир Бидевка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Солнцев

Фото: Телеграм-канал Евгения Солнцева Евгений Солнцев

Фото: Телеграм-канал Евгения Солнцева

Источник в законодательном органе рассказал агентству, что за господина Солнцева на посту премьер-министра парламент проголосовал единогласно. Кандидатуру господина Солнцева на пост главы правительства ДНР предложил врио главы региона Денис Пушилин. Вчера, 29 марта, президент России Владимир Путин назначил главу правительства ДНР Виталия Хоценко врио главы Омской области.

9 июня 2022 года Евгений Солнцев был назначен первым заместителем председателя правительства ДНР. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ России. До этого господин Солнцев работал в РЖД, возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

Эрдни Кагалтынов