На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области развернуто 10 пунктов обогрева

Для помощи автомобилистам, застрявшим в снежных заносах, на федеральной трассе М-4 «Дон» развернуто 10 пунктов обогрева, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Пункты расположены на 960 км, 969 км, 925 км М-4.

Также развернут пункт на 362 км трассы А260 .

На Белокалитвинском направлении помощь можно получить в Краснодонецком, Синегорке, Богураевском, Ясногорке.

Еще два пункты разворачивают в начале и конце пробки между Каменском-Шахтинским и Красным Сулином.

Из-за сильного снегопада движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто с 907 по 983 км. Для очистки дороги стягивается тяжелая техника.

Анастасия Назарова