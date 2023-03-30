Муниципальный центр управления в Краснодаре обработал за март более 2000 обращений

За март МЦУ Краснодара обработал более 2 тыс. обращений жителей. Управление также помогает контролировать социальное строительство, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«И сегодня благодаря жителям, блогерам и позиции главы города мы настолько пристально следим за всеми соцобъектами, что считаем каждый процент положительной динамики»,— сообщил директор департамента информационной политики Павел Лаврентьев.

С каждым месяцем количество обращений от жителей увеличивается. Сейчас во всех аккаунтах МЦУ суммарно около 2 тыс. подписчиков. Отправить сообщение можно через Единое окно цифровой обратной связи, «Инцидент менеджмент», а также чат-бот в Telegram-канале и аккаунт «ВКонтакте».

Муниципальный центр управления в Краснодаре начал работать два года назад, 9 апреля 2021 года. Он объединяет единую дежурно-диспетчерскую службу, центр мониторинга дорожного движения и транспорта, а также сервисы работы с жителями.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram