В Краснодаре запустили муниципальный центр управления, который объединит единую дежурно-диспетчерская службу, центр мониторинга дорожного движения и транспорта с сервисами работы с горожанами, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Наш МЦУ — это не отдельно или дополнительно принятые сотрудники. Оперативным реагированием на запросы жителей они занимались и раньше в составе нескольких подразделений администрации. Сейчас мы их объединяем — не территориально, а по задачам», - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В состав Краснодарского МЦУ войдут специалисты департамента информационной политики администрации города. Они будут собирать, анализировать и передавать в профильные учреждения информацию, поступающую от жителей.

Как отметил глава Центра управления регионом (ЦУР) Краснодарского края Юрий Шевченко, запуск МЦУ в Краснодаре поможет властям выявлять проблемы на начальном этапе и «не допускать их разрастания».

Как писал “Ъ-Кубань”, ЦУР появился в Краснодарском крае в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года Центр управления муниципалитетом был запущен https://www.kommersant.ru/doc/4692449 в Анапе. Анапский МЦУ стал первым в России сервисом подобного рода, работающим на муниципальном уровне.

Виктория Колганова