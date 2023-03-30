Владимир Путин открыл фармокологический завод в Петербурге

Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи завод «Фармсинтез-Норд» в Петербурге. Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе компании.

На предприятии планируют нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний и онкологии. На тем также увеличат количество выпускаемых вакцин против COVID-19 «Спутник Лайт» и генно-инженерных инсулинов. В настоящий момент завод производит 45 видов лекарств, которые входят в перечень важнейших препаратов Минздрава России.

В открытие второй очереди «Фармисинтез-Норд» вложили 5 млрд руб. Строительные работы третьей очереди уже ведутся, открыть ее планируют в 2026 году. Потенциальные инвестиции в компании оценивают в 6,2 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Минздрав России зарегистрировал биоаналог онкопрепарата петербургской компании. Новое лекарство эквивалентно субстанции производства одной из крупнейших фармкомпаний мира.

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