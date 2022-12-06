Минздрав зарегистрировал биоаналог онкопрепарата петербургской компании «Биокад»

Минздрав России выдал регистрационные документы на биоаналог онкологического препарата пембролизумаба, разработанного петербургским фармпроизводителем «Биокад». Новое лекарство эквивалентно субстанции производства одной из крупнейших фармкомпаний мира Merck & Co. Inc. (MSD).

Как рассказали в «Биокаде», работу по регистрации препарата удалось ускорить в связи с целью Минздрава заместить жизненно важные лекарства, наличие которых в России зависит от поставок из «недружественных стран». Весь цикл производства пембролизумаба локализован на территории РФ.

«Выпуск на российский рынок биоаналога пембролизумаба может обеспечить терапией на 25% больше пациентов без увеличения нагрузки на бюджет здравоохранения»,— говорится в пресс-релизе компании.

Пембролизумаб используется для терапии более чем десяти онкологических заболеваний, включая меланому, рак легкого, почки, эндометрия, шейки матки, а также рак головы и шеи.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте