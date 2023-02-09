Путин поручил проработать вопрос финансирования проекта трассы Джубга — Сочи

Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос финансирования проекта по строительству автомобильной дороги «Джубга — Сочи». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 17 января 2023 года. Доклад по выполнению проекта необходимо предоставить до 31 марта 2023 года. Ответственным назначен Михаил Мишустин.

Трассу Джубга — Сочи планируют построить к 2035 году. Ее проложат по побережью Черного моря. Изначально работы по проекту превышали 1,5 трлн руб. После внесения корректировок стоимость строительства снизилась до 1,4 трлн руб. за счет первоначального строительства обхода Туапсе и дальнейшего участка до Горячего Ключа.

Татьяна Ручкина

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