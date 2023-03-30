В Ростовской области из-за снегопада без света остались 35 тысяч человек

Из-за сильного ветра и мокрого снега в Ростовской области без электричества остались 35 тыс. человек, проживающих в восьми районах и трех городах. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как сказано в сообщении, энергетики переведены в режим повышенной готовности. К восстановительным работам привлечено более 1,2 тыс. специалистов и 640 единиц техники. «Аварийно-восстановительные работы будут выполняться в круглосуточном режиме. Получаю доклад об устранении аварий каждый час»,— отметил глава региона.

Из-за ухудшения погоды также осложнилась обстановка на трассе М-4 «Дон». На трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые пробки. На месте происшествий работают сотрудники МЧС, принято решение о развертывании пунктов обогрева для автомобилистов и пассажиров.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону