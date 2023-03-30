Депутаты челябинского заксобрания предложили закрывать дела вызвавшихся на спецоперацию обвиняемых

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области направят в Госдуму России законодательную инициативу по внесению поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), которые предусматривают прекращение уголовного преследования, если подозреваемый или обвиняемый решил добровольно пойти на военную службу. Инициативу поддержали большинство членов регионального парламента на заседании сегодня, 30 марта.

Вопрос о направлении в Госдуму поправок в УПК РФ приняли без доклада. Законопроект опубликован на официальном сайте заксобрания. Кодекс предлагают дополнить статьей о прекращении уголовного дела или уголовного преследования «в связи с изменением обстановки».

«Суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях»,— говорится в документе.

В пояснительной записке авторы поправок ссылаются на меры по привлечению в состав ВС РФ военнослужащих по контракту, которые государство принимает в условиях проведения спецоперации. «В настоящее время к службе в Вооруженных силах РФ уже привлекаются граждане, совершившие преступления. Таким образом, государство признает возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях»,— говорится в документе.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечают челябинские депутаты.

Юлия Гарипова, Челябинск