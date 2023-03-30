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Коммерсантъ FM
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Бывший курский учитель оштрафован на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии по доносу отца ученика

Курский районный суд Курской области назначил штраф 30 тыс. руб. 49-летнему бывшему школьному учителю Николаю Бобрышеву за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Отец десятиклассника одной из школ Курского района передал в правоохранительные органы запись с мобильного телефона его сына, на которой учитель на уроке обществознания в апреле 2022 года отрицательно высказывается о ходе специальной военной операции на территории Украины.

В Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, что в ходе сегодняшнего заседания бывший учитель вину не признал, пояснив, что ученики, знавшие его отношение к специальной военной операции, спровоцировали его на обсуждение этой темы. Мужчина считает, что привлечение к административной ответственности за мнение является незаконным. На момент выступления перед учениками учительский стаж Николая Бобрышева составлял два года, сейчас он не работает.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее Николай Бобрышев привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте и курение в неположенном месте.

Сергей Толмачев, Воронеж

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