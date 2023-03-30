МИД России сообщил о несостоявшемся обмене данными с США по ядерным ракетам

Обмен с США полугодичными количественными данными по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не состоялся, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. 28 марта помощник главы Пентагона Джон Плам на заседании комитета по вооруженным силам в палате представителей Конгресса говорил, что в Россию был направлен запрос, но получен отказ по обмену данными.

«С точки зрения практической реализации ДСНВ и его дальнейшей судьбы, информация о том, что обмен полугодичными количественными данными сторон по СНВ не состоялся, ничего нового не несет»,— сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге (цитата по «Интерфакс»).

Она подчеркнула, что действие ДСНВ было приостановлено российской стороной «с учетом возникших по вине Вашингтона обстоятельства».

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