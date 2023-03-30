Иностранца, осквернившего в Кургане памятник, повторно заключили под стражу

В Кургане суд повторно заключил под стражу иностранца, осквернившего в городе памятник воинской славы «Обелиск Победы». Он нарушил условия отбывания домашнего ареста, сообщают в региональном управлении СК России.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 29-летнего уроженца одной из азиатских республик задержали за осквернение памятника в честь погибших в ходе Великой Отечественной войны в Кургане ночью 2 марта. Тот распивал алкоголь, переставлял венки и ходил по монументу павшим воинам. Также он прикурил сигарету от Вечного огня. Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения.

Иностранцу предъявили обвинение и заключили под стражу. Позднее его отпустили под домашний арест, условия которого он затем нарушил. За это следствие попросило суд ужесточить ему меру пресечения.