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В Кургане возбудили дело на иностранца, прикурившего сигарету от Вечного огня

На 29-летнего уроженца одной из азиатских республик, который осквернил памятник воинской славы «Обелиск Победы» в Кургане, возбудили уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу, отмечают в региональном управлении СК России.

Иностранца на аллее Славы задержали полицейские в ночь на 2 марта. По предварительным данным, тот распивал алкоголь, переставлял венки и ходил по монументу павшим воинам. Также он прикурил сигарету от Вечного огня. Действия иностранца запечатлели камеры видеонаблюдения, которые изъяли в ходе предварительного следствия. Установили очевидцев противоправных действий.

Иностранцу вменяют публичные осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Ему грозит до трех лишения свободы.

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