В Петербурге усугубилась эпидситуация с корью впервые за несколько лет

Эпидемиологическая ситуация с корью в Петербурге ухудшилась впервые за несколько лет. Об этом 30 марта рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по региону Оксана Самарина.

По ее словам, в течение долгого времени ситуация с корью оценивалась как благополучная. Отмечалась «спорадическая» заболеваемость, однако это не сильно влияло на общую картину по региону. В этом году эксперты отметили рост заболеваемости, медицинские работники связывают это с миграционными процессами. Они отмечают, что после ослабления коронавирусных ограничений перемещение по стране и растространение кори стало происходить активнее.

Кроме того, госпожа Самарина отметила, что ранее на пунктах вакцинации от COVID-19 ставили и другие прививки, в том числе от кори. В городе объявлена подчищающая иммунизация. В Роспотребнадзоре обсуждают вопрос вакцинации тех, кто не болел корью или ставил прививку единожды.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге зафиксировали вторую с начала года вспышку кори.

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