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Коммерсантъ FM
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Курс евро превысил 84 рубля впервые за 11 месяцев

Курс евро сегодня, 30 марта, обновил одиннадцатимесячный максимум на Мосбирже, превысив отметку 84 руб./€.

К 15:44 (мск) курс европейской валюты составлял 84,05 руб./€. и продолжал постепенно расти (рост на 0,25 руб./€. к вчерашнему закрытию). В последний раз показатель выше 84 руб./€ на Мосбирже фиксировали 20 апреля 2022.

Курс доллара тем временем снизился к предыдущему закрытию на 0,01 руб./$, до 77,15 руб./$.

Актуальные курсы валют и индексов смотрите на специальной странице «Ъ».

Как банки, попавшие под санкции, готовы платить за привлечение вкладов — в публикации «Ъ» «Санкционные банки собирают валюту».

Григорий Лейба

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