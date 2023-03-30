«Россети Тюмень» выполнят 150 химических анализов для АО «ЮРЭСК»

В 2023 году Россети Тюмень» проведут 150 лабораторных испытаний трансформаторного масла, которое используется на объектах АО «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»). Работы будут выполнены в рамках заключённого договора по оказанию нетарифных услуг.



Диагностика позволит АО «ЮРЭСК» своевременно выявить и устранить возможные нарушения в работе электросетевого хозяйства региона.

Испытания состоятся на базе аккредитованной химической лаборатории няганского филиала «Россети Тюмень». Для определения показателей содержания растворимых газов и воды в субстанции специалисты в течение года выполнят хромотографические и физико-химические анализы. После диагностики АО «ЮРЭСК» получит заключение о состоянии трансформаторного масла, на основании которого сможет определить необходимые ремонтные мероприятия.

Компания «Россети Тюмень» активно развивает нетарифные направления деятельности в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Сотрудничество со сторонними организациями вкупе с реализацией собственных производственных программ позволяет предприятию обеспечивать надежное функционирование энергетической инфраструктуры трех регионов.