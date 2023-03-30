В 2022 году на Нововоронежскую АЭС приняли рекордное за пять лет количество молодых специалистов

На Нововоронежской АЭС прошла встреча молодых специалистов и представителей Организации молодых атомщиков с заместителем директора по экономике и финансам атомной станции Николаем Нетягой.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Присутствующие могли спросить обо всем, что их волнует и тревожит. Молодежь интересовал как залог успеха спикера, так и перспективы атомного города, так как Николай Николаевич совмещает работу на АЭС с деятельностью на посту главы Нововоронежа. Ребята задавали вопросы о развитии инфраструктуры атомграда, о планах на реконструкцию и строительство спортивных объектов города, на развитие городской промышленности.

«Подобные встречи помогают установить прямой контакт между руководством и персоналом предприятия. Это особенно важно в отношении молодых специалистов, поскольку наше будущее неразрывно связано с юным поколением, с тем, как мы передадим им наш опыт и лучшие профессиональные традиции. У молодежи очень много интересных и амбициозных идей. Однако нужно особенное рвение, чтобы воплотить их в жизнь, а также надежная поддержка наставников», – сказал заместитель директора НВАЭС Николай Нетяга.

Большая часть участников мероприятия – принятые в прошлом году молодые специалисты. В 2022 году Нововоронежская АЭС приняла в свои ряды рекордное количество выпускников – 80 человек. По сравнению с 2018 годом эта цифра выросла в 3 раза.

Самым популярным среди выпускников профильных вузов стал отдел радиационной безопасности – туда приняли семь специалистов. В отдел ядерной безопасности и надежности – шесть. Реакторные цеха энергоблоков № 4, 5, 6 и 7 пополнились в сумме на 13 человек.

Нововоронежская атомная станция проводит последовательную работу по вовлечению молодых специалистов в рабочий процесс и адаптации в коллективе: встречи с руководством НВАЭС, конкурсы профмастерства, научных докладов, волонтерские акции, культурно-массовые, спортивные мероприятия и многое другое. Также молодые специалисты НВАЭС регулярно участвуют в молодежных форумах, конкурсах и слетах на уровне Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом».

Сотрудники службы управления персоналом НВАЭС принимают активное участие в профориентационных мероприятиях опорных вузов Росатома и организуют все виды практики. Так, в 2022 году на Нововоронежской АЭС 190 студентов из 19 вузов России прошли ознакомительную, производственную и преддипломную практику в 27 подразделениях атомной станции.