Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский музей «Космос» оградят стальным забором после поджога

В поселке Никульское Ярославской области установят стальной забор вокруг музея «Космос» и расположенного рядом храма Николая Чудотворца. Администрация Тутаевского района начала соответствующие закупочные процедуры.

Проект будущего забора

Проект будущего забора

Фото: ЕИС «Закупки»

Проект будущего забора

Фото: ЕИС «Закупки»

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», решение об установке забора было принято после пожара в деревянном реконструированном доме Валентины Терешковой. По факту поджога было возбуждено уголовное дело, а областные власти приняли решение о дополнительных мерах безопасности рядом с объектом.

Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок, вокруг музея планируется установить 106 секций стального забора, еще 238 секций пойдет на ограждение территории расположенного рядом парка, в котором находится храм Николая Чудотворца. На воротах, а также на части секций разместят 36 специальных накладок с изображением чайки. Каждая накладка имеет вес 3,86 кг.

Стоимость работ по установке стального забора оценена в 15,2 млн руб., подрядная организация определится 10 апреля. Работы по установке ограждения планируется завершить до 1 июня. Также в этом месте будет установлено наружное освещение, фонари будут стоить 2,1 млн руб.

Еще один муниципальный контракт касается благоустройства территории возле храма Николая Чудотворца. Здесь поменяют плитку и бордюры, а также устроят пешеходные дорожки. Стоимость работ составит 6,9 млн руб.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...