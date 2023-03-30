Ярославский музей «Космос» оградят стальным забором после поджога

В поселке Никульское Ярославской области установят стальной забор вокруг музея «Космос» и расположенного рядом храма Николая Чудотворца. Администрация Тутаевского района начала соответствующие закупочные процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего забора

Фото: ЕИС «Закупки» Проект будущего забора

Фото: ЕИС «Закупки»

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», решение об установке забора было принято после пожара в деревянном реконструированном доме Валентины Терешковой. По факту поджога было возбуждено уголовное дело, а областные власти приняли решение о дополнительных мерах безопасности рядом с объектом.

Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок, вокруг музея планируется установить 106 секций стального забора, еще 238 секций пойдет на ограждение территории расположенного рядом парка, в котором находится храм Николая Чудотворца. На воротах, а также на части секций разместят 36 специальных накладок с изображением чайки. Каждая накладка имеет вес 3,86 кг.

Стоимость работ по установке стального забора оценена в 15,2 млн руб., подрядная организация определится 10 апреля. Работы по установке ограждения планируется завершить до 1 июня. Также в этом месте будет установлено наружное освещение, фонари будут стоить 2,1 млн руб.

Еще один муниципальный контракт касается благоустройства территории возле храма Николая Чудотворца. Здесь поменяют плитку и бордюры, а также устроят пешеходные дорожки. Стоимость работ составит 6,9 млн руб.

Андрей Иванов