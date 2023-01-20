Пострадавший от поджога музей Терешковой окружат забором и благоустроят

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил направить в Тутаевский район 23,6 млн руб. в качестве дотаций. Эти средства пойдут на благоустройство территории музея «Космос» и подсветку храма Николая Чудотворца, построенного в честь 55-летия полета Валентины Терешковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Часть денег пойдет на ограждение территории музея. Усилить меры безопасности требуется после поджога, который был совершен в июне 2022 года. Тогда загорелась изба, имитирующая родной дом первой женщины-космонавта. О необходимости строительства забора заявлял на заседании областной думы директор департамента финансов Алексей Долгов. В 2022 году региональное правительство уже выделяло 19,5 млн на восстановление пострадавшего от пожара музея.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что следственным отделом МВД России Тутаевский было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Музей «Космос» был открыт 25 января 1975 года и посвящен полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, ярославской «Чайки». Музейный комплекс включает в себя деревенский дом, воссоздающий быт семьи Терешковых, основной экспозиционный зал и выставочный зал-фойе, где проходят тематические выставки. Также экспонаты музея рассказывают о ярославцах, внесших вклад в развитие отечественной космонавтики. Музей находится на родине Валентины Терешковой в селе Никульское Тутаевского района. Он является филиалом Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Алла Чижова