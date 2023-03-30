Дело директора обстрелянной гимназии в Казани вернули в СКР

Уголовное дело против директора обстрелянной казанской гимназии №175 Амины Валеевой вернули в СКР. Об этом в своем Telegram-канале пишет ее адвокат Руслан Нагиев.

По его словам, Генпрокуратура отказала СКР в жалобе и в силе решение прокуратуры Татарстана, которым не было утверждено обвинительное заключение по делу обвиняемой.

Напомним, уголовное дело против госпожи Валеевой направили в прокуратуру для обвинительного заключения в начале этого месяца. Самой обвиняемой вменяют халатность. Также по этому делу проходят директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин, отвечавшие за системы пропуска и оповещения в школ. Вины они не признают.

"Ъ-Казань"