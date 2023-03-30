РЭО разместил второй выпуск облигаций для строительства отходоперерабатывающего комплекса в Ленобласти

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) успешно разместил второй выпуск облигаций на Мосбирже. Итого выпуск составил 2,98 млрд руб., их вложат в комплекс по обращению с отходами в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе компании.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг, РЭО направит на финансирование строительства комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению ТКО в Ленобласти мощностью 300 тыс. тонн отходов в год. На автоматизированных сортировочных линиях будет производиться отбор различного вида фракций — пластика, стекла, бумаги, пищевых и древесных отходов. Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд руб., отметили в пресс-службе.

«Размещение прошло в один день, мы наблюдали повышенный интерес со стороны инвесторов. Например, впервые в выпуске приняли участие частные инвесторы. Это говорит о привлекательности наших облигаций для рынка и интересов со стороны участников рынка к инвестициям в экологические инструменты»,— рассказал замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

В январе 2023 года ППК завершила размещение первого выпуска облигаций. Сумма составила 1,6 млрд руб. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, были направлены на финансирования создания индустриального комплекса обработки и утилизации доходов в Тульской области.

В Гатчинском районе Ленинградской области также планируют построить еще один объект с участием РЭО — экопромышленный парк, в котором расположатся объекты утилизации полимерных и резинотехнических отходов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РЭО выделит почти 3 млрд руб. на строительство КПО в Кингисеппе в результате размещения облигаций.

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