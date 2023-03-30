В Оренбуржье подрядчик оштрафован за дачу взятки экс-чиновнику

ООО «ПромГазАвтоматика» признано виновным в незаконной передаче должностному лицу денег за бездействие (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Речь идет о даче взятки экс-директору МКУ Александровского района Оренбургской области «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры». Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Юридическому лицу назначен административный штраф в размере 500 тыс. рублей»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что незаконное вознаграждение передавалось представителями ООО «ПромГазАвтоматика» бывшему руководителю учреждения «за общее покровительство при заключении договоров на обслуживание, выполнения режимно-наладочных работ в котельных», которые использует районный культурно-досуговый центр. Преступление совершалось с 2018 по 2021 год.

Ранее экс-директор райцентра по обеспечению деятельности учреждений культуры был признан виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). До этого правоохранители возбудили дело о взяточничестве в оренбургском вузе. Следствие считает, что подозреваемая, студентка университета, с помощью банковской карты перевела незаконное вознаграждение педагогу вуза.

Георгий Портнов